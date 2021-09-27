  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kaçmaya çalışırlarken enselenen FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Gündem

Kaçmaya çalışırlarken enselenen FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 21:55:00 -
Kaçmaya çalışırlarken enselenen FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Muğla-Bodrum'da, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 5 kişi ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bir kişinin ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 2 gün daha gözaltı kararı uzatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., R.A., Y.T. ve E.K. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. S.G. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçısı iddiasıyla gözaltına alınan B.G. ile M.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, 25 Eylül'de FETÖ sanığı bir grubun illegal yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığını tespit ederek çalışma başlatmıştı. Milas Güllük açıklarından tekne ile açılan grup, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durdurulmuş, teknede yapılan aramada ikisi kadın 6 şüpheli yakalanarak Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerine teslim edilmişti.

Teknedekilerden 5'inin FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski astsubay ve memur olduğu belirlenirken, tekne kaptanı B.G. ve organizatör M.C.G'nin ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay