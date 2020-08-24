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Aktüel Kaçkar Dağları'na ağustosta kar yağdı
Aktüel

Kaçkar Dağları'na ağustosta kar yağdı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:58:42 -
Kaçkar Dağları'na ağustosta kar yağdı

RİZE (AA) - Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda bulunan yaylalara ağustos ayında yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ve Artvin sınırları içerisinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü yaylalarda kar yağdı.

Beyaz gelinlik giyen yaylalar ve orman dokusunda güzel görüntüler oluştu.

Yetkililer, Palovit, Tahpur, Gito, Badara, Pokut, Sal, Huser, Kavrun, Ağusor ve Samistal gibi çok sayıdaki yüksek rakımlı yaylada kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiğini belirterek, yaylacıların ve dağcıların büyük bir sürpriz ile uyandıklarını belirtti.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.

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