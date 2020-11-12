Kaçıyorlardı, sınırda enselendiler! Karar verildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 7 şüpheli enselendi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları tespit edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri Diyarbakır'a gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede sınırdan yurt dışına kaçma girişiminde oldukları belirlenen 7 şüpheliyi enseledi.
Emniyete götürülen şüphelilerden M.S.A, N.E. ve M.E'nin FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edildi.
M.S.A. soruşturmasının devam ettiği Diyarbakır'a gönderildi.
Adliyeye sevk edilen N.E. ve M.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.