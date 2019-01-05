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'Kaçış oyunu' faciayla bitti! Yanarak can verdiler

Polonya'nın kuzeyinde "kaçış oyunu" kapsamında kilitlendikleri odada çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralandığı bildirildi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 01:28
'Kaçış oyunu' faciayla bitti! Yanarak can verdiler

Polonya'nın kuzeyindeki Koszalin şehrinde"kaçış oyunu" kapsamında kilitlendikleri odada çıkan yangında 5 genç kızın hayatını kaybetti.

Yetkililer meydana gelen olayda bir kişinin de yaralandığını kaydetti.

İtfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini belirten yetkililer, yangın söndürüldükten sonra cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

Yaralı kurtulan kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaçış oyununda bir odaya ya da eve kilitlenen kişiler belirli bir süre içerisinde bazı ipuçlarını kullanarak çıkış yollarını bulmaya çalışıyor.

 

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 01:28
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