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Gündem Kaçırıldıkları iddia edilmişti! Anne ve kızları bakın nerede bulundu
Gündem

Kaçırıldıkları iddia edilmişti! Anne ve kızları bakın nerede bulundu

Burdur'da kaçırıldıkları iddiasıyla aranan anne ve çocukları Rize’de bulundu. Annenin çocuklarını da alarak kendi isteği ile gittiğini söylediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 16:27:00 - 2022-03-22 16:28:52
Kaçırıldıkları iddia edilmişti! Anne ve kızları bakın nerede bulundu

 

Burdur'da kaçırıldıkları iddiasıyla aranan anne ve çocukları Rize’de bulundu. Annenin çocuklarını da alarak kendi isteği ile gittiğini söylediği öğrenildi.

Bucak ilçesinde yaşayan Havva Balcı (30) ve 9 ile 4 yaşındaki 2 kızı, aile üyeleri tarafından kaçırıldıkları ihbarı ile aranmaya başlandı. Komşularının ifadelerinde Havva Balcı ve çocuklarının 53 plakalı siyah bir araç ile kaçırıldıklarını belirtmesi üzerine Burdur ve çevre illere bilgi verildi.

Rize’de öğle saatlerinde uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan kimlik kontrollerinde kaçırıldıkları ileri sürülen Havva Balcı ve çocuklarının olduğu tespit edildi.

Emniyet güçleri, Havva Balcı’nın kaçırıldıkları iddiasıyla arandığını belirtmesi üzerine Balcı’nın kendi isteği ile gittiğini söylediği öğrenildi.

 

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