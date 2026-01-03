Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

ABD ordusunun katliam ve soykırıma destek noktasında en şaibeli birliği olan Delta Force’un (Özel Kuvvetler) gerçekleştirdiği haydutluk operasyonunda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in skandal bir terörist saldırı ile uçağa bindirilip ülke dışına çıkarıldığı duyuruldu.

Delta Force ekibinden terörist saldırı

ABD’li yayın kuruluşu CBS’ye konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusunun haydutluk konusunda şaibeli geçmişi ile bilinen özel kuvvetler birimi "Delta Force" tarafından ülke dışına uçakla götürüldüğünü belirtti.

Detaylar birazdan...