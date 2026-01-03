Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı
Dünya 3 Ocak 2026 sabahına yüzyılın en büyük askeri darbe operasyonlarından birinin haberiyle uyandı. ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde Venezuela'nın başkenti Karakas'a düzenlenen haydutluk örneği "Güney Mızrağı Operasyonu"nun kendileri açısından başarıyla tamamlandığını resmen ilan etti. ABD
ABD ordusunun katliam ve soykırıma destek noktasında en şaibeli birliği olan Delta Force’un (Özel Kuvvetler) gerçekleştirdiği haydutluk operasyonunda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in skandal bir terörist saldırı ile uçağa bindirilip ülke dışına çıkarıldığı duyuruldu.
Delta Force ekibinden terörist saldırı
ABD’li yayın kuruluşu CBS’ye konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusunun haydutluk konusunda şaibeli geçmişi ile bilinen özel kuvvetler birimi "Delta Force" tarafından ülke dışına uçakla götürüldüğünü belirtti.
