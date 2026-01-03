  • İSTANBUL
Gündem Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı
Gündem

Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

Dünya 3 Ocak 2026 sabahına yüzyılın en büyük askeri darbe operasyonlarından birinin haberiyle uyandı. ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde Venezuela'nın başkenti Karakas'a düzenlenen haydutluk örneği "Güney Mızrağı Operasyonu"nun kendileri açısından başarıyla tamamlandığını resmen ilan etti. ABD

ABD ordusunun katliam ve soykırıma destek noktasında en şaibeli birliği olan Delta Force’un (Özel Kuvvetler) gerçekleştirdiği haydutluk operasyonunda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in skandal bir terörist saldırı ile uçağa bindirilip ülke dışına çıkarıldığı duyuruldu.

 

Delta Force ekibinden terörist saldırı

ABD’li yayın kuruluşu CBS’ye konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusunun haydutluk konusunda şaibeli geçmişi ile bilinen özel kuvvetler birimi "Delta Force" tarafından ülke dışına uçakla götürüldüğünü belirtti.

 

Detaylar birazdan...

Erzincanlı

EĞER BU DOĞRU İSE BU ÜLKENİN GÜVENLİK GÜÇLERİ TAM DA BU İHANETİN ORTASINDALARDIR.

cnn amerika yazıyor

ABD Dışişleri Bakanı ile görüşen bir ABD senatörüne göre, Rubio, Maduro'nun ABD'de yargılanmak üzere tutuklandığını söyledi.amerikaya getirildi diyor
