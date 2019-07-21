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Kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı

Nijerya polisi, Gbale köyünde Cumartesi gecesi fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşını kurtarmak için operasyon başlattı.

21 Temmuz 2019 Pazar 19:19
Kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı Cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı. Kwara Eyalet Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi, Türk vatandaşlarının kurtarılması için operasyon başlattıklarını açıkladı. Sözcü Ajayi yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarınınGbale köyünde bir kafede otururken kaçırıldığını kaydetti.

Öte yandan, Nijerya açıklarında silahlı kişiler, Salı günü 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk vatandaşını kaçırdı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 19:19
  1. Nijerya
  2. Afrika
  3. Nijerya Polisi
  4. kaçırılan Türk vatandaşları
  5. Operasyon başlatıldı

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