15 Şubat okullar açılıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evlerinde olan öğrenciler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan bir açıklama geldi. Peki, 15 Şubat’ta kimler okula gidecek?

Kaçıncı sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve beraberindeki dernek üyeleriyle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlamayı istediklerini belirtti. Bakan Selçuk, “15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var. Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız” dedi.

Küçük yaş gruplarında riskin daha az olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Bu anlamda literatüre ve uygulamalara bakıldığında küçük yaşların riskinin daha az olduğunun görüldüğüne işaret eden Selçuk, "Okul, tümüyle kontrollü bir ortam. Hem öğretmenler hem öğrenciler çok kontrollü bir biçimde belli kurallara dikkat ederek orada bulunuyorlar. Yani okulda bir çarşıdaki, pazardaki ya da sokaktaki gibi karmakarışık ya da kontrolsüz bir ortam yok. Okullardan kaynaklanan durumu da günlük olarak izledik, çocuklarımızı da izliyoruz" ifadelerini kullandı.