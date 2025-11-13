Kaçın! Kadın sürücü… Durduk yere otoparkı savaş alanına çevirip 5 metreden aşağı uçtu
İstanbul Bahçelievler'de yaşanan kadın sürücü dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı. İSPARK otoparkından çıkmaya çalışan kadın sürücünün önündeki yaya canını zor kurtarırken park halindeki 9 otomobil hasar gördü. Hızını alamayan kadının sürücünün otomobiliyle otoparktan aşağı uçtuğu anları izleyenler şok oldu.
İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi İSPARK otoparkında yaşanan dehşet verici kazanın ortaya çıkan görüntülerinde otoparktan çıkmak isteyen kadın sürücünün önündeki yaya ezilmekten son anda kurtulmuş ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın 9 araca çarpmıştı. Daha sonra bariyerleri aşan araç, otopark alanının hemen yanında bulunan yaklaşık 5 metrelik yükseklikten aşağı boş bir alana düşmüştü. Kazada hafif yaralanan kadın sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.
FİNALİ UÇARAK YAPTI
İlginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otoparktan çıkan kadın sürücünün kullandığı araç, birden hızlanarak diğer araçlara çarpıyor. Bu sırada bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Demir bariyerleri aşan araç boşluk alana düşüyor.