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Yerel Kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı
Yerel

Kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 13:36:00 -
Kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Güvenlik güçleri, 3 gün önce Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri H.U., H.S., A.S., T.G. ve İ.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve T.G., çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.U., H.S. ve İ.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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