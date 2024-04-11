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Dünya Kaçan yarış atı bakın nerede çıktı!
Dünya

Kaçan yarış atı bakın nerede çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-04-11 19:27:00 -
Kaçan yarış atı bakın nerede çıktı!

Avustralya’da bir yarış atı, sağanak yağmurdan kaçarak tren istasyonuna sığındı. Yolcuların beklediği perona dalan at, sahibi gelip kendisini alıncaya kadar bir süre etrafta gezindi.

Avustralya’da bir yarış atı, sağanak yağmurdan kaçarak tren istasyonuna sığındı. Yolcuların beklediği perona dalan at, sahibi gelip kendisini alıncaya kadar bir süre etrafta gezindi.

Yarış atının nasıl kaçtığı bilinmezken tren istasyonuna sığınan at nedeniyle perondaki yolcular bir süreliğine şok yaşadı.

New South Wales eyaletinde 5 Nisan’da meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, yarış atının nasıl kaçtığına dair bilgi vermeyerek atın, sağanak yağmurdan kaçmak için tren istasyonuna sığındığını belirtti. Peronda bir süre gezinen atın daha sonra sahibi tarafından alındığı belirtildi. Yetkililer, atın sahibinin olaydan önce kayıp ihbarı yaptığını ayrıca ifade etti.

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