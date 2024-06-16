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Yaşam Kaçan kurbanlık mahalleyi birbirine kattı
Yaşam

Kaçan kurbanlık mahalleyi birbirine kattı

Yeniakit Publisher
2024-06-16 01:25:00 -

İstanbul Küçükçekmece’de yarın kesim için getirilen ve sahibinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı karıştırdı.

İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde kesim için kamyonete bindirilmeye çalışılan kurbanlık boğa sahiplerinin elinden kaçtı. Kaçan kurbanlığı sahipleri yakalamaya çalışmaya çalıştı. kovalamaca sırasında yaralanan olmazken, kaçan kurbanlık mahalleli vatandaşlara panik yaşattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yakalanan kurbanlık boğa, gözleri kapatılarak kamyonete bindirildi.

Kaynak: İHA

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