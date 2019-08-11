Kaçan kızgın boğalar vatandaşlara zor anlar yaşattı Şanlıurfa’da kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan kızgın boğalar vatandaşlara ve sahiplerine zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa’da kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan kızgın boğalar vatandaşlara ve sahiplerine zor anlar yaşattı. Kızgın boğalar yakalama timlerince uyuşturucu iğnelerle durdurulabildi.

Şanlıurfa’da, kesilmek üzereyken kaçan, sahiplerini yaralayan ve bazı araçlara da zarar veren boğaları durduramayan vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bir türlü yakalanamayan kızgın boğalar, boğa yakalama timlerince uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildikten sonra yakalandı.

Yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kesimhanelere götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.