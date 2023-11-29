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Siyaset Kaçan kaçana! İP’te bir istifa şoku daha
Siyaset

Kaçan kaçana! İP’te bir istifa şoku daha

Yeniakit Publisher
2023-11-29 16:23:00 -
Kaçan kaçana! İP’te bir istifa şoku daha

Şanlıurfa’da İYİ Partinin 4 ilçe başkanı, aldıkları kararla partilerinden istifa etti.

Şanlıurfa’da İYİ Partinin 4 ilçe başkanı, aldıkları kararla partilerinden istifa etti.
İYİ Parti Şanlıurfa teşkilatı üst üste gelen istifalarla sarsıldı. Ceylanpınar İlçe Başkanı Ömer Koyuncu, Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Bülent Mermer, Karaköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Badıllı ve Eyyübiye ilçe Başkanı Enver Keskinbıçak, partiden istifa ettiklerini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ilçe başkanları, istifalarına gerekçe olarak 'partinin aldığı yanlış kararlar ve teşkilata karşı duyarsız tutum'u gösterdi.
Bu ilçelerde bir çok yönetici ile parti üyesinin de toplu halde istifa ettikleri belirtildi.

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