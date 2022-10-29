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Spor Kaçan balık büyük oldu!
Spor

Kaçan balık büyük oldu!

Vedat Muriqi sezon başında bonservisiyle transfer olduğu Mallorca'da gollerini sıralamaya devam ediyor. Son olarak Espanyol filelerini de sarsan Vedat Muriqi, çıktığı 10 maçta gol sayısını 6'ya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 14:02:00 -
Kaçan balık büyük oldu!

Vedat Muriqi sezon başında bonservisiyle transfer olduğu Mallorca'da gollerini sıralamaya devam ediyor. Son olarak Espanyol filelerini de sarsan Vedat Muriqi, çıktığı 10 maçta gol sayısını 6'ya çıkardı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Lazio'dan kiralık olarak Mallorca'ya transfer olan ve La Liga'da çıktığı 16 maçta 5 gol atıp 3 de asist yapan Vedat Muriqi, yaz transfer döneminde 7.7 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibinin yolunu tutmuştu.

Akşam'a göre; İsmi Fenerbahçe ile de anılan Kosovalı golcü, La Liga'da Mallorca adına goller atmaya devam ediyor.

Dün akşam La Liga'nın 12. hafta maçında Espanyol'u konuk eden Mallorca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Mallorca formasıyla bu sezon 10. maçına çıkan Vedat Muriqi, gol sayısını 6'ya yükseltti.

 

 

 

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