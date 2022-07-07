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Yerel Kaçamayacaklar: 'Kurban yakalama timi' göreve hazır
Yerel

Kaçamayacaklar: 'Kurban yakalama timi' göreve hazır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kesim aşamasında kaçan kurbanlıkların yakalanarak sahiplerine teslim edilmesi için iki 'kurban yakalama timi' kurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 15:52:00 -
Kaçamayacaklar: 'Kurban yakalama timi' göreve hazır

Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca kurban satış ve kesim yerlerinde oluşturulan 3'er kişiden 2 ekip, hayvanın yakalanması ve uyuşturucu tüfeğinin kullanılması gibi eğitimler aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan aralarında veteriner hekimin de bulunduğu ekip, bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın, AA muhabirine, kurbanlık danaları kaçan vatandaşların "153 İhbar Hattı"nı aramasını istedi.

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Aydın, bu kapsamda 9 kesim yeri ile 6 hayvan satış yerleri belirlediklerini ifade etti.

Bu yerlerde dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bayramda oluşabilecek hayvan kaçmalarına karşı 2 hayvan yakalama timi oluşturduk. Arkadaşlara bedensel, fiziksel ve hayvan refahını koruyacak şekilde eğitimler verildi. Geçen kurban bayramında yaklaşık 10 kaçak kurbanlık ihbarı gelmişti. 10 hayvan da yakalanıp sahiplerine teslim edildi. Bu bayramda da aynı ekibimiz aynı cesaretle çalışacak. Temel amacımız vatandaşların zarar görmemesi ve kurbanlıkların sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edilmesidir."

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