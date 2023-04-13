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Yerel Kaçakçıların mazot fiyatı pes dedirtti
Yerel

Kaçakçıların mazot fiyatı pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-04-13 09:38:00 -
Kaçakçıların mazot fiyatı pes dedirtti

İzmir'in Torbalı ve Bornova ilçelerinde karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtımı yaptığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Kaçakçıların akaryakıt pompası kurduğu ve litresi 18 liradan kaçak akaryakıt sattıkları ortaya çıkarken, operasyon çerçevesinde 46,4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi; olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıtın satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmaların ardından Torbalı ve Bornova ilçelerinde polis ekiplerince belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirilirken, adreslerde yapılan aramalarda 46,4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Öte yandan kaçak akaryakıt satışı yapılan bir depoda, şüpheliler tarafından akaryakıt pompası kurulduğu ve litresini 18 liradan sattıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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