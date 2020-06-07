Kaçakçıların korkulu rüyası! Hudut kartalları

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor. Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü keşif, gözetleme, pusu ve nöbet faaliyetleri neticesinde, yasa dışı yollardan yurda sokulan silah, sigara, uyuşturucu ve ilaç kaçakçılığına büyük darbe vurmaya devam ediyor. Son olarak Van, Kilis, Hakkâri ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 95 adet pompalı tüfek, 64 adet av tüfeği, 20 bin paket kaçak sigara, 2 bin 980 gram kubar esrar ve 200 adet ilaç ele geçirildi" denildi.