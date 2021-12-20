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Gündem Kaçakçılar Suriye'den getirdi: Tam 2 milyon dolar değerinde!
Gündem

Kaçakçılar Suriye'den getirdi: Tam 2 milyon dolar değerinde!

Suriye’den yasa dışı olarak Türkiye’ye getirilen Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Tarihi eserin piyasa değerinin 2 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 15:53:00 -
Kaçakçılar Suriye'den getirdi: Tam 2 milyon dolar değerinde!

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Suriye’den getirilen tarihi eserlerin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Alıcı gibi, satışın yapıldığı adrese giden ekipler, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 sayfalık dini yazılar ve semboller bulunan kitap ile deri üzerine işlemeli dini yazılar ve insan figürü bulunan eser ele geçirildi.

Piyasa değerinin 2 milyon dolar olduğu değerlendirilen tarihi eserlere el koyan jandarma, Suriye uyruklu T.E.H.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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