Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla Muradiye Mahallesindeki kaçak yapılar yıkılacak.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla kaçak yapıya sıfır tolerans söylemini hayata geçirmeye devam eden Eyyübiye Belediyesi, hazine arazisi, yeşil alan ve belediyeye ait alanlarda yapılan kaçak yapılarla mücadeleye etmeyi sürdürüyor. Kaçak yapılarla mücadele edeceğini ve kim olursa olsun müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyesi son olarak encümen kararı ile Başkan Kuş’un geçtiğimiz günlerde saha gezileri esnasında bizzat tespit ettiği Muradiye Mahallesindeki tescil dışı alanlar içerisinde birinci derece sit alanına ve içerisinde arkeolojik değer taşıyan yapı kalıntıları bulunan alana denk gelen kısımlar üzerine izinsiz olarak yapılmak istenen alanlarla ilgili yıkım kararı aldı. Alınan yıkım kararıyla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İbrahim Dağ, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini belirtti.