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Kaçak silahları fidanın kök kısmına gizlemiş

12 Eylül 2019 Perşembe 09:49
Kaçak silahları fidanın kök kısmına gizlemiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda B.E.M'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüpheliyi kent merkezinde durdurdu.

Kontrollerde, şüphelinin elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:49
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