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Kaçak sigara operasyonu! Soğan çuvallarının altından çıktı

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kamyonette yaptıkları aramada soğan çuvallarının altında 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:16
Kaçak sigara operasyonu! Soğan çuvallarının altından çıktı

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince,Çaldıran ilçesindenErciş ilçesinekaçak sigara götüreceği bilgisi üzerine, şüpheli araç yakın takibe alındı.

İlçenin Salmanağa Mahallesinde durdurulan şüpheli kamyonette yapılan aramada, soğançuvalları altına gizlenmiş vaziyette 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:16
  1. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  2. Çaldıran ilçesi
  3. Erciş ilçesi
  4. kaçak sigara operasyonu
  5. İlçenin Salmanağa Mahallesi
  6. Van

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