Kaçak sigara operasyonu! Soğan çuvallarının altından çıktı
Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kamyonette yaptıkları aramada soğan çuvallarının altında 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.04 Eylül 2019 Çarşamba 11:16
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince,Çaldıran ilçesindenErciş ilçesinekaçak sigara götüreceği bilgisi üzerine, şüpheli araç yakın takibe alındı.
İlçenin Salmanağa Mahallesinde durdurulan şüpheli kamyonette yapılan aramada, soğançuvalları altına gizlenmiş vaziyette 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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