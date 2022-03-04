Kaçak sigara imalathanesine baskın

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çine ilçesinde bir şahsın kendisine ait işyerinde sigara üretim imalathanesi kurduğu ve tütün satış dükkanında da bandrolsüz sigara ile tütün satışı yaptığı ihbarını değerlendirdi. Adresi ve şahsı bir süre takibe alan ekipler, savcılıktan alınan izin ile iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan baskında şahsa ait işyerleri ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet 125 bin TL değerinde olduğu değerlendirilen boş makaron dolum makinası, 245 bin adet boş makaron, 36 bin 200 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 142 bin 130 gr harmanlanmış kıyılmış sarmalık tütün, 2 adet sigara dolum aparatı ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak iş yeri sahibi ve imalathane çalışanlarından oluşan 6 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.