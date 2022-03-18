Kaçak nargile tütünü ele geçirildi!
Siirt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Siirt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir araçta yapılan aramada farklı markalarda 45 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilmiştir." denildi.
Konuyla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. (İLKHA)