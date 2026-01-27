  • İSTANBUL
Kaçak midyeye üç koldan denetim: 9 kişiye 317 bin lira ceza
Gündem

Kaçak midyeye üç koldan denetim: 9 kişiye 317 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kaçak midyeye üç koldan denetim: 9 kişiye 317 bin lira ceza

Samsun’un Terme ilçesinde kaçak midye avcılığına yönelik havadan, karadan ve denizden yapılan eş zamanlı denetimlerde 9 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında 317 bin 536 lira idari para cezası kesildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin katılımıyla Terme ilçesi Yalı Mahallesi kıyı şeridinde yapılan kontrollerde, kaçak midye avcılığı yapan kişi ve tekneler takibe alındı. Karadeniz sahil hattında eş zamanlı yürütülen uygulamada, deniz yüzeyi ve kıyı bölgesi insansız hava aracı destekli gözetimle izlendi.

DENETİMLER HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN YAPILDI

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde çalıştı. Drone görüntüleriyle belirlenen tekneler, denizde botlarla durduruldu; kıyıda ise ekipler kimlik ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirdi. Bu yöntemle hem avlanma faaliyetleri hem de kullanılan ekipmanlar ayrıntılı biçimde incelendi.

9 KİŞİYE 'SU ÜRÜNLERİ KANUNU' KAPSAMINDA İŞLEM

Yapılan tespitler sonucunda, yasaklı tür olan kum şırlanı topladığı belirlenen 4 tekne sahibi ve 5 mürettebat hakkında yasal işlem başlatıldı. Toplam 9 kişiye, Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde 317 bin 536 lira idari para cezası uygulandı.

KARADENİZ’DE KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye genelinde olduğu gibi Karadeniz kıyılarında da yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı denetimlerin artırıldığı bildirildi. Özellikle Samsun ve çevresinde son yıllarda yapılan kontrollerde, yasaklı avlanma faaliyetlerine yönelik cezai işlemlerin sıklaştığı belirtiliyor.

