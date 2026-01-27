  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyaset ‘3 eş genel başkan yan yana’ DEM’le görüşen Özel'den itiraf gibi 'gaf'
Siyaset

‘3 eş genel başkan yan yana’ DEM’le görüşen Özel'den itiraf gibi 'gaf'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

DEM Parti tarafından ziyaret edilen CHP lideri Özgür Özel, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında itiraf gibi bir “gafa” imza attı.

PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin Şam rejimi karşısında hezimete uğramasının ardından paniğe kapılan ve önce saç örerek tepki koyan DEM Partililer şimdi de kapı kapı dolaşarak destek arayışına girdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili ziyaretler kapsamında CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına Özel’in itiraf gibi “gafı” damga vurdu.

“Kent Uzlaşısı” adı altında kirli ittifaklar yapan ve PKK sevici operacıların elini öpen Özgür Özel: "Biz burada üç eş genel başkan yan yana duruyoruz” diyerek, kendisini Kandil’in Meclis’teki uzantıları ile aynı yerde konumlandırdı.

Yaptığı hatayı fark eden CHP’nin emanetçi lideri Özel, sözlerini toparlamak için; “Burada bir Türk, bir Arap, bir Kürt var. Hepimiz kardeşiz. Her gün güne başlarken kendime bu soruyu soruyorum, Bu oyunda kazanan İngilizler, Amerikalılar, İsrailler mi olmalı; yoksa bu oyunda kazanan Kürtler, Türkler, Araplar, Aleviler, Dürziler mi olmalı? Barışı sağlayalım biz kazanlım” ifadelerini kullandı.

 

ŞARA’YA TERÖRİST İFTİRASI

DEM Partililerin gözüne girmek için sınırları zorlayan Özgür Özel, Suriye’yi BAAS rejiminden kurtaran  Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı hedef alarak;  “HTŞ’ye kravat giydirip rejimin başına getirmekle dünyanın dört bir tarafından ölmeyi göze almış, bu uğurda ölüp de cennete gideceğini düşünen zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacağı bir rejim rejim değildir” dedi.

Ziyarette ayrıca DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli,  de hazır bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu kafayla bunlar asla devlet yönetemez.Deniz Baykal ı örnek alsınlar

Adamın iki kelimesinden biri kürt..Bunlar mı devlet yönetecek..Bu ülkedenin %92 kendini aslanlar gibi Türk hissediyor öyle yaşıyor.Kalnların bazıları hala İsrailin tarfını tutuyor.

Adalet

Dünyada milleti ve ülkesinin değerleriyle bu kadar taban tabana zıt başka siyasetçi varmıdır acaba. Bu kafa bırak devlet yönetmeyi mahalle takımını bile yönetemez.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
