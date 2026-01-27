Suudilerin 'prestij projesi NEOM' başarısız oldu!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "prestij projesi" olarak anılan NEOM'da küçülmeye gittiği bildirildi.

Financial Times'ın (FT) konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın NEOM projesi önemli ölçüde küçültülecek ve yeniden tasarlanacak.

Muhammed bin Selman'ın projenin geciktiğini, maliyetlerin aşırı olduğunu ve projede büyük hatalar olduğunu kabul ettiği rapor edildi. Buna göre NEOM projesi önemli ölçüde küçültülecek.

Suudi Arabistan'ın ekonomik dönüşüm planlarının bir parçası olarak 2017 yılında başlatılan NEOM, Kızıldeniz kıyısı boyunca uzanıyor ve Belçika büyüklüğünde bir alanı kapsıyordu. Özellikle, projenin en iddialı bileşeni olan ve 170 kilometrelik çizgi şeklinde bir şehir olarak tasarlanan The Line'ın radikal bir şekilde küçültülmesi ve yeniden tasarlanması bekleniyor.

Düzenleme hakkında bilgi sahibi olan kişiler FT'ye, The Line'ın daha küçük bir proje olarak yeniden tasarlanacağını belirtti. NEOM'un ise yapay zeka için bir veri merkezi haline getirilebileceği ifade ediliyor.

NEOM'un bazı yüksek profilli bileşenleri halihazırda küçülmeden etkilenmiş durumda. Riyad hafta sonu yaptığı açıklamada, küçültülecek olan Trojena kayak merkezinin 2029 Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

İnceleme hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre bu değişiklikler, Suudi yönetimi içerisinde, uygulanabilir olmayan projelerde ısrar etmek yerine planları ekonomik gerçeklere uyarlama konusunda artan isteği gösteriyor.

NEOM projesi kapsamında birçok sivil yıkımlar gerekçesiyle evlerinden çıkarılmış, bu yıkımlar direnen kişilerden öldürülenler ve hapsedilenler olmuştu.

