İran rest çekti: 'Karşılık vermeye hazırız!'

İran hükümeti sözcüsü Fatima Muhacirani, ülkesinin bölgesel ve uluslararası meseleleri diplomatik kanallar üzerinden çözmeyi hedeflediğini, ancak aynı zamanda Tahran’ın “her türlü tehdide karşı tam hazırlık içinde olduğunu” vurguladı.

Sözcü Muhacirani, hükümetin çabasının “uluslararası barış” çerçevesinde bölgenin sakinliğini sağlamak üzerine yoğunlaştığını belirterek, diplomatik yolun ulusal çıkarları güvence altına almak için tercih edilen seçenek olduğunu ifade etti.

Muhacirani ayrıca, “diplomasiye dayanmak, diğer seçeneklerin hükümetin ve İran egemenliğinin masasından kaldırıldığı anlamına gelmez” dedi.

Devletin tüm erklerinin “tam bir koordinasyon içinde ve birleşik bir liderlik altında” çalıştığını vurgulayan Muhacirani, İran’ın gücünün, “düşmanca ve risklerle dolu” olarak nitelediği koşullarla yüzleşmede sahip olduğu “ulusal dayanışmadan” kaynaklandığını söyledi.

Muhacirani, açıklamasında, “Tam bir hazırlık içindeyiz; ulusal onurumuzu koruyarak ve tüm erkler arasında eksiksiz bir eşgüdümle bu zor koşulları aşacağız” ifadelerini kullandı.

İran'da internet kısıtlamasına ilişkin Hükumet Sözcüsü "Hükümetin temel yaklaşımı özgür interneti desteklemek olsa da ulusal güvenliğin öncelikli olduğu bir durumda, güvenlik kurumlarının kararlarına uyulması zorunludur." dedi.