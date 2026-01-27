  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den HAMAS'a küstah teklif! Hemen kontrol edin! Bahçenizdeki toprak bu renkse evinizin altında gümüş madeni olabilir! CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı! ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik' Rusya Suriye'den çekiliyor! 27 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 27 Ocak 2018: Ahmet Kara'nın vefatı (Hayırsever İşadamı) Siyonistlerden PYD'ye tam destek! Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor! İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya İran rest çekti: 'Karşılık vermeye hazırız!'
Dünya

İran rest çekti: 'Karşılık vermeye hazırız!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran rest çekti: 'Karşılık vermeye hazırız!'

İran hükümeti sözcüsü Fatima Muhacirani, ülkesinin bölgesel ve uluslararası meseleleri diplomatik kanallar üzerinden çözmeyi hedeflediğini, ancak aynı zamanda Tahran’ın “her türlü tehdide karşı tam hazırlık içinde olduğunu” vurguladı.

İran hükümeti sözcüsü Fatima Muhacirani, ülkesinin bölgesel ve uluslararası meseleleri diplomatik kanallar üzerinden çözmeyi hedeflediğini, ancak aynı zamanda Tahran’ın “her türlü tehdide karşı tam hazırlık içinde olduğunu” vurguladı.

Sözcü Muhacirani, hükümetin çabasının “uluslararası barış” çerçevesinde bölgenin sakinliğini sağlamak üzerine yoğunlaştığını belirterek, diplomatik yolun ulusal çıkarları güvence altına almak için tercih edilen seçenek olduğunu ifade etti.

Muhacirani ayrıca, “diplomasiye dayanmak, diğer seçeneklerin hükümetin ve İran egemenliğinin masasından kaldırıldığı anlamına gelmez” dedi.

Devletin tüm erklerinin “tam bir koordinasyon içinde ve birleşik bir liderlik altında” çalıştığını vurgulayan Muhacirani, İran’ın gücünün, “düşmanca ve risklerle dolu” olarak nitelediği koşullarla yüzleşmede sahip olduğu “ulusal dayanışmadan” kaynaklandığını söyledi.

Muhacirani, açıklamasında, “Tam bir hazırlık içindeyiz; ulusal onurumuzu koruyarak ve tüm erkler arasında eksiksiz bir eşgüdümle bu zor koşulları aşacağız” ifadelerini kullandı.

İran'da internet kısıtlamasına ilişkin Hükumet Sözcüsü "Hükümetin temel yaklaşımı özgür interneti desteklemek olsa da ulusal güvenliğin öncelikli olduğu bir durumda, güvenlik kurumlarının kararlarına uyulması zorunludur." dedi.

Güney Kore’den Trump’ın gümrük vergisi kararına tepki
Güney Kore’den Trump’ın gümrük vergisi kararına tepki

Dünya

Güney Kore’den Trump’ın gümrük vergisi kararına tepki

Satış sonrası ilk kriz: Eleştirel içerikler kasıtlanıyor! TikTok'un yeni sahipleri Trump’ı mı koruyor?
Satış sonrası ilk kriz: Eleştirel içerikler kasıtlanıyor! TikTok'un yeni sahipleri Trump’ı mı koruyor?

Dünya

Satış sonrası ilk kriz: Eleştirel içerikler kasıtlanıyor! TikTok'un yeni sahipleri Trump’ı mı koruyor?

Ülkedeki ABD’li petrol yatırımlarının 1,4 milyar dolara ulaşması bekleniliyor Yaşasın Trump'a az kaldı
Ülkedeki ABD’li petrol yatırımlarının 1,4 milyar dolara ulaşması bekleniliyor Yaşasın Trump'a az kaldı

Dünya

Ülkedeki ABD’li petrol yatırımlarının 1,4 milyar dolara ulaşması bekleniliyor Yaşasın Trump'a az kaldı

Trump'ın bakanı topun ağzında
Trump'ın bakanı topun ağzında

Dünya

Trump'ın bakanı topun ağzında

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23