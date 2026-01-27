  • İSTANBUL
Zehir tacirleri fena enselendi! Sıvı yağ tenekelerinde kokain skandalı

Suriye güvenlik güçleri, Lazkiye Limani üzerinden ülkeye sokulmaya çalışılan büyük miktarda sıvı kokaini bitkisel yağ tenekelerinin içinde tespit ederken, yöntem herkesi şaşırttı.

Suriye’ye Lazkiye limanı üzerinde soklmaya çalışılan uyuşturucuda kullanılan teknik herkesi şaşırttı... Suriye Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, Lazkiye Limanı’nda Brezilya’dan gelen bir gemide, bitkisel yağ kutuları içine ustaca gizlenmiş büyük miktarda sıvı kokain ele geçirdi. Suriye resmi haber ajansı SANA’daki haberde, onlarca yağ tenekesine içine gizlenmiş sıvı kokain görseli yer aldı.

Söz konusu sevkiyatın, komşu ülkelerden birine yönelik karmaşık bir kaçakçılık girişimi kapsamında hazırlandığı belirtildi.  Suriye İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, operasyonun “doğru ve güvenilir istihbarat bilgilerine dayanılarak gerçekleştirildiğini, ardından yürütülen titiz saha takibi sonucunda sevkiyatın limandan çıkmadan tamamen ele geçirildiğini” bildirdi.

 

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bakanlık, ele geçirilen maddelere el konulduğunu, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve olaya karışan herkesin tespit edilmesi amacıyla ilgili güvenlik birimlerinin soruşturmayı sürdürdüğünü, ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, bu operasyonun Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin uyuşturucu kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele, kamu güvenliğinin korunması ve uyuşturucu maddelerin yerel ve uluslararası pazarlara sızmasının önlenmesine yönelik süregelen çalışmalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

TACİRLER YENİDEN TOZ GELİNE GETİRİYOR

Sıvı kokain, kokainin su, çözücüler veya mannitol, glikoz, selüloz veya laktoz gibi kimyasal bileşikler içeren diğer ürünlerde çözülmesi amacıyla üretiliyor. Kaçakçılar, bu forma getirdikleri kokaini daha önceki operasyonlardan elde edilen bilgilere göre,  şampuan gibi ürünlerin içine yerleştiriliyorlar veya şeker kamışı pekmezi arasına gizliyorlar. Bu forma sokulan kokain daha iyi gizleniyor ve yakalanması zor hale getiriliyor.

Kaçakçılar bu yöntemi zor durumda kaldıklarında kullanıyor, çünkü sıvı hale getirilen kokaini toz haline getirmek için yeniden işlemlere ihtiyaç duyuluyor ve bu işlem sırasında yüzde 10 kayıp yaşanıyor.

Mehmet

Güvenlik güçlerimizi kutluyorum. Nasıl olursa olsun bulmaları büyük başarıdır. Allah razı olsun. Allah güçlerini artırsın.
