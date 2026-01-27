Hükümet mücadele ederken onlar bakın ne yapıyorlardı! İşte Sedef Kabaş'ın FETÖ geçmişi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gazeteci Sedef Kabaş’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirilirken sosyal medyada hızla yayılan görüntüler; Sedef Kabaş’ın terör örgütü FETÖ’nün kullandığı bir maşa olduğunu ortaya koydu.
FETÖ’nün operasyon kanalı Samanyolu TV’de kahkahalar atıyor
Görüntülerde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti eli kanlı terör örgütü FETÖ'ye karşı mücadele verirken Sedef Kabaş, Mayıs 2015 tarihinde FETÖ’nün operasyon kanalı Samanyolu TV’de kahkahalar atıyor.
Bugünlerin Kemalist CHP’lisi ve azılı Ekrem İmamoğlu destekçisi Sedef Kabaş FETÖ’yü şu rezil ifadelerle savunmuştu: