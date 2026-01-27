Bakanlık uyardı “Sahte yardım” mesajlarına dikkat!

  • İSTANBUL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek paylaşımlarının bakanlığa ait olmadığını açıkladı. "Ev hanımlarına destek paylaşımları vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek paylaşımlarının bakanlığa ait olmadığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır. Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir" ifadeleri kullanıldı.

