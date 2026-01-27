Bu takımı durdurabilen yok! 19 maçtır yenilgi yüzü görmediler

  • İSTANBUL
Portekiz Süper Ligi'nin 19. haftasında Porto, evinde Gil Vicente'yi 3-0 yenerek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Porto'ya galibiyeti getiren golleri Samu Aghehowa, Martim Fernandes ve William Gomes kaydetti. Milli futbolcu Deniz Gül, karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna dahil oldu. Porto, bu sonucun ardından 18 galibiyet ve 1 beraberlikle ligdeki yenilgisiz liderliğini sürdürüyor ve en yakın takipçisi Sporting Lizbon'un 7, Benfica'nın ise 10 puan önünde liderliğini koruyor.

Porto, Gil Vicente'yi 3-0 mağlup ederek Portekiz Süper Ligi'nde yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

PORTO'DAN NET GALİBİYET

Portekiz Süper Ligi'nin 19. haftasında Porto, Dragao Stadı'nda konuk ettiği Gil Vicente'yi 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Ev sahibi ekip, bu sonuçla ligde 18 galibiyet ve 1 beraberliğe ulaştı.

GOLLER AGHEHOWA, FERNANDES VE GOMES'TEN

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Samu Aghehowa, 75. dakikada Martim Fernandes ve 86. dakikada William Gomes kaydetti. Gil Vicente'de Martin Fernandez, 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

 

DENİZ GÜL OYUNA GİRDİ

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

PUAN FARKI AÇILIYOR

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, 19 maç sonunda en yakın takipçisi Sporting Lizbon'un 7, Benfica'nın ise 10 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Porto, bu süreçte kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

SIRADAKİ MAÇLAR

Porto, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Casa Pia ile karşılaşacak. Gil Vicente ise sahasında Famalicao'yu ağırlayacak.

