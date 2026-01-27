  • İSTANBUL
Otel projesi incelemeye alındı! Halit Ergül'ün yeni bir usulsüzlüğü daha patladı
Otel projesi incelemeye alındı! Halit Ergül'ün yeni bir usulsüzlüğü daha patladı

Bolu'da geçtiğimiz yıl 78 kişinin hayatını kaybettiği facia otelinin sahibi Halit Ergül'le ilgili yeni bir skandal patlak verdi.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan facianın baş sorumlularından otel sahibi Halit Ergül'ün şehirde yapımına başladığı bir diğer otelde de usulsüzlük tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sahibi Halit Ergül'ün Mesciler köyü mevkiindeki yeni otel projesini incelemeye aldı.

Yapılan denetimlerde, onaylı mimari projesinde 4 ayrı blok görünmesine rağmen, parsel sınırları içerisinde projede yer almayan fazladan bir yapının inşa edildiği tespit edildi. Ayrıca söz konusu kaçak yapının, hayati tehlike arz eden enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi sınırları içerisinde olduğu belirlendi. Ekipler, mevzuata aykırı bulunan inşaatı mühürleyerek çalışmaları durdurdu.

Denetimler, Ergül'e ait Karacasu beldesindeki 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'e de sıçradı. Uzman ekiplerin incelemesinde, mevcut binada ruhsata aykırı 'kaçak katlar' bulunduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine otelin yapı kullanım izinleri geçersiz sayılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da tesisin Turizm İşletme Belgesi'ni iptal etti.

Geçen yıl Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi ölmüş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme, Halit Ergül, eşi, iki kızı ve damadını kusurlu bularak rekor cezalara hükmetmişti. Sanıklar hakkında 34'er kez müebbet hapis ve toplamda 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilmişti.

