SON DAKİKA
Bakan Bayraktar, Nijer'in Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Dünya

Bakan Bayraktar, Nijer'in Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Bayraktar, Nijer’in Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adama Gazibo ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adama Gazibo ile bir araya geldi.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık'taki görüşmede, altın başta olmak üzere halihazırda madencilik alanında yürütülen ortak çalışmaların ve petrolde olası işbirliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

Bakan Bayraktar, "Nijer'in yeraltı zenginliklerini ülkemizin teknik tecrübesiyle buluşturarak, Nijer halkının refahına katkı sunacak uzun vadeli bir perspektifle çalışabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

