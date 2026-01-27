  • İSTANBUL
Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı

Avustralya hükümeti, sosyal medyada ve kamuya açık etkinliklerde İslam karşıtı kampanya yürüten Sammy Yahood adlı Yahudi içerik üreticisinin vizesini, ülkeye gelişinden önce iptal etti. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, "Avustralya'ya gelmek isteyen biri, doğru vizeye başvurmalı ve doğru nedenlerle gelmelidir. Nefret yaymak, buraya gelmek için geçerli bir sebep değil" açıklaması yaptı.

Avustralya, İslam karşıtı kampanya yürüten içerik üreticisinin vizesini iptal etti. Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre hükümet, büyük kentlerde İslam karşıtı konuşmalar yapmak üzere ülkeye seyahat planlayan Yahood'a karşı önlem aldı.

Yahood, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya'ya uçağının kalkmasına üç saat kala vizesinin iptal edildiğini belirtti.

Konuşmalarıyla Yahudi ve Hristiyan topluluklarına güç kazandırdığını iddia eden Yahood, vize iptal kararının kendisini "susturamayacağını" savundu.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, yaptığı açıklamada, nefret söylemi yayan kişilerin Avustralya'da yeri olmadığını vurguladı.

Burke, "Avustralya'ya gelmek isteyen biri, doğru vizeye başvurmalı ve doğru nedenlerle gelmelidir. Nefret yaymak, buraya gelmek için geçerli bir sebep değil." ifadelerini kullandı.

Yahood'un daha önce İslam'ı "cani" ve "iğrenç bir ideoloji" olarak nitelendirdiği ve "yasaklanması" yönünde söylemlerde bulunduğu biliniyor.

