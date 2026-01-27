Fatura derdi yok, şehir gürültüsü yok: Antarktika’ya personel aranıyor

Ocak ayının kasvetli havasından ve monoton şehir hayatından sıkılanlar için radikal bir teklifimiz var: Termal içliklerinizi hazırlayın ve rotayı olabildiğince güneye çevirin. British Antarctic Survey, yeni yıla hızlı bir giriş yaparak Antarktika'daki araştırma istasyonlarında görev alacak yeni çalışma arkadaşları aradığını duyurdu. Üstelik bu çağrı sadece bilim insanlarını değil; marangozlardan aşçılara, tesisatçılardan vinç operatörlerine kadar geniş bir yelpazedeki teknik personeli kapsıyor.

Antarktika denince akla sadece laboratuvar ortamı gelse de oradaki hayatın devam etmesi için güçlü bir destek ekibine ihtiyaç var. Şu an açık olan pozisyonlar arasında tekne kaptanları, tüplü dalgıçlar ve marangozlar gibi meslek grupları dikkat çekiyor. İlgilenenler başvurularını Mart 2026’ya kadar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Maaşlar yıllık yaklaşık 30 bin sterlinden başlıyor ancak burada çok önemli bir detay var: Antarktika'da çalıştığınız süre boyunca konaklama, yemek, seyahat, özel giysiler ve eğitim gibi tüm yaşam giderleriniz kurum tarafından karşılanıyor. Yani kazandığınız para cebinizde kalıyor; kira veya fatura gibi dertler burada tamamen gündem dışı kalıyor.

BUZ KITASINDA HAYAT VAR

Antarktika, yerli bir nüfusu veya kalıcı yerleşimi olmayan tek kıta. Ancak burası bilim insanları ve teknik personelden oluşan dinamik bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında nüfus 5 bin kişiye kadar çıksa da güneşin uğramadığı sert kış aylarında bu sayı bin kişiye kadar düşüyor. Bazı komplo teorilerinin aksine, kıta askeri bir duvarla çevrili değil; aksine kapıları çalışmak ve keşfetmek isteyenlere açık. Tabii bu eşsiz deneyim sadece penguenlerden ve muhteşem gün batımlarından ibaret değil. Aylarca süren izolasyon ve aşırı hava koşulları, burayı hem büyüleyici hem de zorlu bir yer haline getiriyor.

DİPLOMA ŞART DEĞİL, MACERA BÜYÜK

Antarktika’da çalışmak için mutlaka akademik bir kariyere sahip olmanız gerekmiyor. Beş yıldır burada görev yapan istasyon lideri Dan McKenzie, hikayesini şöyle anlatıyor: "Wiganlı, üniversiteye gitmemiş, mütevazı bir geçmişi olan bir genç olarak işe tesisatçı olarak başladım. Şimdi ise yetenekli insanların bulunduğu dev bir istasyonun lideriyim."

Marangoz Phill Coolman ise buradaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, gerçek dünyada asla edinemeyeceği yetenekler kazandığını vurguluyor. 45 bin makaroni pengueninin arasında çalışan zoolog Jess Callaghan’a göre ise vahşi doğaya tutkulu olanlar için burası kaçırılmayacak bir fırsat. Eğer siz de hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz bir macera arıyorsanız, dünyanın en güneyindeki bu ilanlara göz atmak iyi bir başlangıç olabilir.