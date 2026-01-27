  • İSTANBUL
Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü

İsrail ziyareti sırasında verdiği mesajlarla dikkat çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde Filistin’e destek gösterileri yapılmamasıyla övündü, Kudüs’te Batı Duvarı’nda dua etti ve Netanyahu ile görüşmesinde Hamas’a yönelik ağır suçlamalar dile getirdi. Rama’nın açıklamaları “rehineler bile böyle söylemedi” tepkileriyle tartışma yarattı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar, hem ülkesinde hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tel Aviv ve Kudüs temasları boyunca İsrail'e güçlü destek mesajları veren Rama'nın sözleri, Filistin'e destek gösterileri ve Hamas-İsrail savaşı bağlamında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar, hem ülkesinde hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tel Aviv ve Kudüs temasları boyunca İsrail’e güçlü destek mesajları veren Rama’nın sözleri, Filistin’e destek gösterileri ve Hamas-İsrail savaşı bağlamında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Rehineler bile böyle söylemedi... Edi Rama’nın içinden siyonist çıktı

 

“FİLİSTİN’E DESTEK GÖSTERİSİ YAPILMADI” SÖZLERİYLE ÖVÜNDÜ

Edi Rama, İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Arnavutluk’ta Filistin’e destek gösterileri düzenlenmemesini bir “başarı” olarak sundu.
Rama, bu durumu şu sözlerle savundu:

“Arnavutlar, İsrail’e karşı nefret gösterileri düzenlemedi. Ülkemiz, Yahudi karşıtlığına karşı sarsılmaz bir duruş sergiliyor.”
Bu ifadeler, Arnavutluk’un geleneksel dış politika çizgisi ve Balkanlar’daki dengeler açısından dikkat çekici bulundu.

 

KUDÜS’TE BATI DUVARI’NDA DUA ETTİ

İsrail temasları kapsamında Kudüs’e de giden Rama, Yahudilik için kutsal kabul edilen Batı Duvarı’nda (Ağlama Duvarı) dua etti. Görüntüler İsrail basınında geniş yer bulurken, Arnavutluk kamuoyunda farklı yorumlara yol açtı.

Rama’nın bu ziyareti, “sembolik bir saflaşma” olarak değerlendirenler kadar, “diplomatik bir tercih” olarak görenler tarafından da tartışıldı.

 

NETANYAHU ZİYARETİ VE REHİNELER AÇIKLAMASI

Başbakan Rama’nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi sırasında kullandığı ifadeler ise tartışmanın dozunu artırdı. Rama, Hamas tarafından kaçırılan İsrailli rehinelerle ilgili olarak şu iddiayı dile getirdi:

“İsrailli rehineler Hamas tünellerinde tecavüze uğradı ve işkence gördü.”
Bu açıklama, kısa sürede sosyal medyada ve bölge basınında yoğun tepkiye neden oldu.

 

“REHİNELER BİLE BÖYLE SÖYLEMEDİ” TEPKİSİ

Rama’nın sözlerine en sert tepkilerden biri, insan hakları savunucuları ve bazı gazetecilerden geldi. Tepkilerde, rehinelerin serbest bırakıldıktan sonra yaptıkları açıklamalarda bu yönde net ifadeler kullanmadığına dikkat çekildi.

