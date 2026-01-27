  • İSTANBUL
Gazze’ye nefes olsun Refah sınır kapısında 10 ay sonra bir ilk

Gazze’de ölen son Yahudi esirin de naaşını alan işgalci İsrail, ABD baskısıyla Mısır sınırındaki Filistinlilerin dünyayla tek bağlantısı olan Refah Sınır Kapısını yaklaşık 10 ay sonra yeniden açıyor.

Soykırımcı İsrail’in resmi yayın organı KAN televizyonuna göre, Gazze’nin nefes borusu Refah Sınır Kapısı’nın 48 saat içinde yeniden açılmasının beklendiğini duyurdu. Bu gelişme, Kassam Tugayları’nın verdiği koordinatlar sayesinde son İsrailli esir Ran Gvili’nin naaşının işgal güçlerince bulunmasının hemen ardından geldi.

ABD’li elçilerin baskısı sonucu alınan karara göre, Filistinli teknokrat hükümet üyelerinin de kapı açıldıktan sonra Gazze’ye girmesi bekleniyor. Financial Times’a konuşan kaynaklar, kapının bu hafta çift yönlü olarak faaliyete geçeceğini teyit etti. 

Ancak kapının açılış şartları, tam bir egemenlik devri olmadığını ortaya koydu. Kapıda Avrupalı gözlemciler ve Filistinli güvenlik güçleri bulunacak olsa da, Siyonist ordusunun geçiş yapan herkesin kimliğini “bağımsız olarak” denetlemeye ve izlemeye devam edeceği belirtildi.

