Dijital tehlike büyüyor! Bilgisayar oyununda kanlı son

TAHSİN HAN

Aynı evde bilgisayar oyunu oynarken çıkan tartışma kanlı bitti. Amerikan basınındaki haberlere göre bilgisayar oyunu sırasında çıkan tartışma can aldı. 19 yaşındaki genç, ağabeyiyle yaşadığı kavga sırasında onu bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Polis, bir gencin oyun sırasında yaşanan kavga esnasında ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, 19 yaşındaki Oklahoma’lı genç William Spencer, acil yardım hattını arayarak ağabeyini bıçakladığını bildirdi.

Polis sözcüsü Rob Robertson, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Arayan kişi, az önce ağabeyini bıçakladığını söyledi” ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine ekipler, Oklahoma City’nin güneydoğusunda bulunan ve kardeşlerin birlikte yaşadığı eve sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, bıçakla ağır yaralanmış bir kişiyi yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Nicholas Spencer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Olayın ardından William Spencer, gözaltına alındı. Yerel televizyon kanalı Fox 8’in aktardığına göre, genç zanlı ifadesinde, ağabeyiyle bilgisayar oyunu oynarken tartıştıklarını kabul etti. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, ardından William Spencer’ın mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyine saldırdığı belirtildi.

Yetkililer, zanlının cinayet şüphesiyle tutuklandığını ve olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını bildirdi. Savcılığın, olayın kasten mi yoksa ani bir öfke sonucu mu gerçekleştiğini belirlemek amacıyla soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Olayın yaşandığı evde yapılan incelemelerin ardından delillerin toplandığı, tanık ifadelerinin de soruşturma dosyasına eklendiği bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek bulgular doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Olayda kardeşlerin o akşam hangi video oyununu oynadıkları ve bu oyunun yol açtığı şiddetin henüz belirlenmediği, ayrıca o sırada evde kardeşlerin anne babaları veya diğer kardeşleri de dahil olmak üzere başka birinin olup olmadığı da tespit edilemediği belirtildi.

SANAL HAYAT ÖNLEME HATASI

Olay, hiçbir ailenin yaşamak istemediği trajik bir vaka olarak kayıtlara geçerken, uzmanlar dijital mecranın çocukları ve gençleri esir almasına ve sanala hayatı gerçek hayatın önüne koymasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.