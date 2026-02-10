Kaçak keklik avı ortaya çıktı! 85 bin TL ceza kesildi
Van Erciş'te jandarma ekiplerince durdurulan araçta kaçak avlandığı belirlenen 4 kınalı keklik bulundu.
Van’ın Erciş ilçesinde yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde, kaçak avcılıkla ilgili dikkat çeken bir olay ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekler Yol Kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında kaçak avlandığı tespit edilen 4 kınalı keklik bulundu. Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edilirken; keklikleri avladığı belirlenen S.K. hakkında 85 bin 246 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.