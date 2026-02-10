  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sözcü yazarı asli kusurlu bulundu! Hapis cezası verildi Takaiçi'nin zaferi dengelerini değiştirecek Pasifik'te güç gösterisi Bilal Erdoğan: İnsanın insanlığını kaybetmesi, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesinden daha sahici bir kaygı! İşte çarpıcı anketin sonuçları! Almanlar ABD gerçeği ile yüzleşti TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı! Terörsüz Türkiye'de yeni aşama Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu Kahramanmaraş Akdeniz'e inecek Türkiye’den satın alacak! Gökbey'de yeni anlaşma tamam Şimşek, rakamları paylaştı! Türkiye sanayisi dünya devleriyle yarışıyor İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?
Yerel Kaçak keklik avı ortaya çıktı! 85 bin TL ceza kesildi
Yerel

Kaçak keklik avı ortaya çıktı! 85 bin TL ceza kesildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kaçak keklik avı ortaya çıktı! 85 bin TL ceza kesildi

Van Erciş'te jandarma ekiplerince durdurulan araçta kaçak avlandığı belirlenen 4 kınalı keklik bulundu.

Van’ın Erciş ilçesinde yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde, kaçak avcılıkla ilgili dikkat çeken bir olay ortaya çıktı.

 

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekler Yol Kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında kaçak avlandığı tespit edilen 4 kınalı keklik bulundu. Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edilirken; keklikleri avladığı belirlenen S.K. hakkında 85 bin 246 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da 20 kaçak göçmen yakalandı 2 kişi tutukladı
Sakarya'da 20 kaçak göçmen yakalandı 2 kişi tutukladı

Gündem

Sakarya'da 20 kaçak göçmen yakalandı 2 kişi tutukladı

10 kaçak göçmen ve 2 insan taciri duvara tosladı
10 kaçak göçmen ve 2 insan taciri duvara tosladı

Yerel

10 kaçak göçmen ve 2 insan taciri duvara tosladı

Kaçak avcılık yapan şahsa 29 bin TL ceza
Kaçak avcılık yapan şahsa 29 bin TL ceza

Yerel

Kaçak avcılık yapan şahsa 29 bin TL ceza

Silah kaçakçısına operasyon
Silah kaçakçısına operasyon

Yerel

Silah kaçakçısına operasyon

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23