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Yerel Kaçak kazıcılara suçüstü
Yerel

Kaçak kazıcılara suçüstü

Kilis’te jandarma ekipleri, bir kişiyi kaçak kazı yaptığı esnada Roma dönemine ait mezar steli ile birlikte suçüstü yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 15:58:00 -
Kaçak kazıcılara suçüstü

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığına yönelik alınan istihbarı bilgi üzerine Merkez ilçeye bağlı Tamburalı köyünde Ş.C. isimli şahıs tarafından kaçak kazı yaptığı esnada Roma dönemine ait mezar steli ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili S.Ç. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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