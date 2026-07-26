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Yerel Kaçak kazı yaparken feci şekilde öldü
Yerel

Kaçak kazı yaparken feci şekilde öldü

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Kaçak kazı yaparken feci şekilde öldü

Siirt'te kaçak kazıda üzerine kaya parçası düşen 4 çocuk babası feci şekilde öldü.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Sarıtepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre; kaçak kazı yapılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle kopan kaya parçası, Yılmaz Atun'un üzerine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 4 çocuk babası Atun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Atun'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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