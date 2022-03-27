Kaçak katlar yükseliyor CHP seyrediyor

Akit, Taksim Gezi Parkı’nda sökülen 3-5 ağacı bahane ederek Türkiye’yi ateşe vermeye kalkışan Gezici vandallara her türlü desteği veren sözde çevreci ve doğa dostu CHP’nin maskesini düşürmeye devam ediyor. ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilen Adalar ilçesinde yandaşlarına “çatı aktarma”, “tadilat” gibi göstermelik ruhsatlar vererek adayı betona boğan CHP’li Erdem Gül Başkanlığı’ndaki Adalar Belediyesi’nin, kaçak yapıları ise görmezden geldiği ve komik bahanelerle yıkmamak için direndiği ortaya çıktı.

Komik gerekçeler

Skandalların eksik olmadığı, hizmetin esamisinin okunmadığı ve kayıp 6 milyon TL skandalıyla çalkalanan CHP’li Erdem Gül Başkanlığındaki Adalar Belediyesi ile ilgili rezaletleri deşifreye devam ediyoruz. Akit, 24 Mart’ta, “CHP, Adalar’ı betona gömüyor” manşetiyle ortaya çıkardığı Adalar İlçesindeki kaçak yapılaşma rezaleti ile ilgili yeni belgelere ulaştı. Yerel seçimler öncesi, ‘Adalar ranta–betona teslim edilmeyecek’ vaadinde bulunan CHP’li Erdem Gül Başkanlığındaki Adalar Belediyesi’nin, ilçede tespit edilen çok sayıdaki kaçak yapı yapılara göz yumduğu ve yıkmamak için ayak dirediği ortaya çıktı.

Bakanlık kaçağı tespit etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince, Adalar İlçesi, Kınalıada Sakibey Sokak, 1 pafta, 21 adada bulunan zemin + 2 katlı binaya ruhsatsız şekilde çatı katı ilave edildiğinin tespit edilmesine rağmen, CHP’li belediyenin kaçak katı yıkmayarak, sürüncemede bıraktığı öğrenildi. CHP’li belediyenin, 3194 sayılı İmar Kanunun 42. ve 34. Maddesi gereği para cezası uygulanması ve yıkılması kararı verilen kaçak katın yıkımını, “binanın dış kapılarının kapalı olması” ve “Belediye bünyesinde yedi emin deposu bulunmadığı” gibi komik gerekçelerle defalarca ertelediği öğrenildi.

Zabıtanın gözü önünde

İmar yolsuzluğunun kıyı şeridinden iç bölgelere taşındığı Adalar’da, kaçak katlarla ilgili bakanlık ve ilgili kurumlar tarafından hazırlanan tutanaklar dikkate alınmıyor. Erdem Gül yönetimindeki Adalar Belediyesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü yetkililerince tespit edilmesine rağmen kaçak yapılara göz yumuyor. Kınalıada Belediyesi Zabıta Amirliği Birimi’ne 100 metre mesafede bulunan Korkut Sokak’ta, 40 Ada, 6 parselde, Kentsel Sit Alanı’nda kalan tescilsiz bir binanın çatısı açılarak kaçak kat ilave edilmesi çalışmaları tam gaz sürüyor.

Denize bile çöktüler

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde CHP’li Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Haluk Derman’ın da, Burgazada’da, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki İndos plajını moloz ve inşaat atıkları ile doldurarak evinin önüne kaçak iskele diktiği ve denizi evine kattığı tespit edilmişti. Her fırsatta iktidarı yeşil alanları imara ve ranta açmakla itham eden CHP’lilerin, “çatı aktarma”, “tadilat” gibi göstermelik ruhsatlarla, koruma altındaki Adalar’da yasadışı inşaat seferberliği başlatması, CHP’li yöneticilerin ikiyüzlülüğünü ve çevre düşmanlığını gözler önüne serdi.