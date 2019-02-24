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Kaçak içki sonları oldu! 130 ölü, 200 yaralı

Hindistan'ın Assam eyaletinde, kaçak içki içen 130 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

24 Şubat 2019 Pazar 18:15
Kaçak içki sonları oldu! 130 ölü, 200 yaralı

Hindistan'ın kuzeydoğusunda kaçak içki içen en az 130 işçi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.

Assam eyaletinde Perşembe akşamından bu yana kaçak içkiden zehirlenen kişiler hastaneye kaldırılıyor.

Aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu kurbanların tümü çay taralarında çalışan işçiler.

Assam eyaletinde yer alan Golaghat bölgesinden doktor Ratul Bordoloi, gelen hastaların aşırı derecede kustuğunu, şiddetli bir göğüs ağrısı ve nefes darlığı çektiklerini söyledi.

Bölgeden sorumlu bakan Sarbananda Sonowal, soruşturma açılması emrini verdi.

Her yıl yüzlerce ölüm

Olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

İki yetkili de denetimleri yeterince yerine getirmediği gerekçesiyle görevlerinden alındığı belirtildi.

Eyaletin sağlık bakanı olan Himanta Biswa Sarma, hastane dışında da hayatını kaybeden kişilerin olması nedeniyle ölü sayısının bilinenden fazla olabileceğini söylüyor.

Hindistan'ın kırsal bölgelerinde ciddi oranda tehlikeli olan metanolün de bazen yüksek oranda kullanıldığı alkol yapımı çok yaygın.

Metanol yüksek oranlarda tüketilmesi halinde körlüğe, karaciğerde kalıcı hasara ve ölüme neden olabiliyor.

2011 yılında benzer olay yaşanmıştı

Yüzlerce yoksul kişi her yıl Hinditan'da kaçak alkol yüzünden hayatını kaybediyor.

En son 2011 yılında Batı Bengal'de 170'den fazla kişi kaçak içki yüzünden hayatını kaybetmişti.

Resmi rakamlara göre her yıl Hindistan'da tüketilen beş milyar litre alkolün sadec eyüzde 40'ı yasal olarak üretiliyor.

Bunu önlemek için bazı eyaletlerin kaçak alkolü yasaklamasının ya da bu konuda baskı yapmasının yasa dışı üretimi ve satışı artırdığı eleştirileri yapılıyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:15
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