  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

İflas ettiği konuşulan ünlü AVM'den flaş duyuru! "İflas etmedik ama..." dediler, daha kötü haberi verdiler

Japonya'da 7.6'lık depremde 2 kişi öldü! Korku dolu anlar anbean kamerada

Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Suudi Arabistan'dan yakıt almayın da görelim!

Hamas'tan İsrail'e rest! 'Gerçekleşmeyecek bir hayal'

Yunanistan çok ama çok tedirgin! Böyle duyurdular: Türk roketi gemiyi ortadan ikiye ayırdı

LGBT'li aşağılık siyonistler böyle poz verdi!

Selçuk Bayraktar 'Her yerde yaşanabilir' diyerek açıkladı: Hiçbirimiz emniyette değiliz

Katil siyonist ordusu duyurdu! İsrail'e Hamas şoku

'Eline sağlık' tweeti atan Fatih Altaylı’ya tepkiler çığ gibi!
Yerel Kaçak göçmenleri taşıyan araç, polis aracına çarptı: 4'ü polis, 18 yaralı
Yerel

Kaçak göçmenleri taşıyan araç, polis aracına çarptı: 4'ü polis, 18 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-02 06:54:00 - 2024-01-02 07:07:40

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari araç, kendisini durdurmaya çalışan polis aracına çarptı. Kazada araçtaki 14 kaçak göçmen ve polis otosundaki 4 polis memuru olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Körfez gişeleri mevkii İstanbul yönünde meydana geldi. Otoyolda devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 GRA 929 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan hafif ticari araç ile polis arasında kovalamaca başladı. Şüpheli aracı bir süre kovalayan ekipler aracı durdurmak için hamle yaptıkları sırada, şüpheli araç kendisini kovalayan 2 polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı gören polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin kovaladığı şüpheli araç içerisinde 14 kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Kazada yaralanan 14 kaçak göçmen ve 4 polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçları bölgeden kaldıran polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Datça’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

Datça’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Iğdır'da polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı
Iğdır'da polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

Iğdır'da polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı

20 ilde Kalkan-5 operasyonu! 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
20 ilde Kalkan-5 operasyonu! 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Gündem

20 ilde Kalkan-5 operasyonu! 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

153 göçmen ve 6 organizatör yakalandı
153 göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Yerel

153 göçmen ve 6 organizatör yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23