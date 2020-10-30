  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kaçak elektrik kullananlar uydudan tespit edilecek! 2021’den itibaren elektrik verilmeyecek
Gündem

Kaçak elektrik kullananlar uydudan tespit edilecek! 2021’den itibaren elektrik verilmeyecek

Kaçak elektrik kullanımının diğer illere göre yoğun olduğu Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’a elektrik sağlayan Dicle Elektrik, diğer bölgelere göre yüksek olan kayıp kaçağı drone’larla havadan takip etmeye başladı. "Kaçak elektriği daha çok kullananlar gelir düzeyi yüksek olanlar” diyen Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, bölgelerinde tarımsal sulamada kaçak elektrik kullananlara ve elektrik borcunu geciktirenlere 2021’den itibaren elektrik verilmeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 07:22:00 - 2020-10-30 07:29:13
Kaçak elektrik kullananlar uydudan tespit edilecek! 2021’den itibaren elektrik verilmeyecek

Önemli açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, drone’ların 100 metre yüksekten kaçak elektrik tespiti yapabildiğini belirterek, özellikle tarımsal sulamada yoğun kaçak elektrik kullanımı tespit ettiklerini ifade etti. Önümüzdeki dönemde tarımda kaçak elektrik tüketimini uyduyla tespit edeceklerini ifade eden Atalay, “Kayıtdışı elektriği daha çok kullananlar gelir düzeyi yüksek olanlar” dedi. Atalay, bölgelerinde tarımsal sulamada kaçak elektrik kullananlara ve elektrik borcunu geciktirenlere 2021’den itibaren elektrik verilmeyeceğini bildirdi.

Nemden anlayacak

Atalay, hizmet bölgelerindeki tarımsal ve kırsal abonelerin elektrik faturasını ödeme alışkanlığının çok zayıf olduğunu belirterek, “Bu bölgelerdeki tarımsal sulama abonelerinin birikmiş borcu Haziran 2020 itibarıyla 3 milyar 680 milyon liraya ulaştı” dedi. Atalay, şöyle devam etti:

“Uzman ekiplerimiz bir süredir drone kullanmaya başladı. Drone’lar ile 5 kilometre çapındaki bir alanda 100 metre yükseklikten tespit yapılabiliyor. Gerek tarımsal sulamada, gerekse diğer alanlarda kayıtdışı kullanımını çok hızlı şekilde tespit edebiliyoruz. Koordinatlar tespit edilip görüntüler çekildiğinde hukuki anlamda delil niteliği de taşıyor. Drone’ların da kullanılacağı teknoloji ağırlıklı projemizin geliştirilme süreci devam ediyor. Tamamlandığında 61 bin kilometrekareyi aşan dağıtım bölgemizdeki ekili ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapısı gibi özelliklere bakılarak ne kadar elektrik tüketildiği uydu destekli olarak belirlenecek.”

En yüksek Güney Doğu, en düşük Trakya

Bölge ve şirket bazında kayıp kaçak oranları şöyle:

AKEDAŞ (Adıyaman, Kahramanmaraş) yüzde 6.46, ARAS (Kars, Ağrı civarı) yüzde 21.64, AYDEM (Aydın, Denizli, Muğla) 5.63, AYEDAŞ (İstanbul’un Anadolu yakası) 5.05, Başkent 5.89, Boğaziçi (İstanbul’un  Avrupa Yakası) 7.96, Çamlıbel (Sivas, Tokat, Yozgat) 4.75,  Çoruh (Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon) 7,38, Dicle (Diyarbakır,  Urfa,  Mardin) 51,32, Fırat (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 9.93, Gediz (İzmir, Manisa) 7.55, Kayseri 6.02, Meram-Konya 6.22, Osmangazi (Afyon-Uşak-Bilecik) 6.61, Sakarya 5.96, Toroslar (Gaziantep-Adana-Mersin-Hatay) 11.76, Trakya 4.49, Uludağ (Bursa ve çevresi) 4.82, Van Gölü 47.56, Yeşilırmak (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop) 7.13, Türkiye ortalaması 11.43. (Milliyet)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş ve Kuruluş’tan sonra bir bomba daha! İlk fragman yayınlandı
Medya

Diriliş ve Kuruluş’tan sonra bir bomba daha! İlk fragman yayınlandı

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’dan sonra Osmanlı tarihinden esinlenen bir dizi daha geliyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Akıncı di..
Fransa’nın skandalı sonrası harekete geçildi! Pierre Loti için yeni isim teklifi
Gündem

Fransa’nın skandalı sonrası harekete geçildi! Pierre Loti için yeni isim teklifi

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, İslam’a ve Hz. Muhammed’e yapılan saldırılar sonrası İstanbul Eyüp’te bulunan Fransız Pierre Loti ..
Rusya lideri Putin'den Türkiye çağrısı
Dünya

Rusya lideri Putin'den Türkiye çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı." açıklamasında bulundu.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay