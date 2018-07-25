'Kaçak elektrik' gerginliğine Jandarma yetişti

Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) görevlileri ile vatandaşlar arasında çıkan gerginlik jandarmanın müdahalesiyle sona erdi.

Alınan bilgiye göre, Balpınar beldesinde DEDAŞ görevlileri ile bir grup vatandaş arasında elektrik kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp gerginliğe dönüşmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, beldede toplanan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarıya rağmen dağılmayan gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Tazyikli su ve biber gazından etkilenen 2 köylü, 112 acil sağlık ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

Gerginlik, müdahalenin ardından sona erdi.