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Yerel Kaçak elektrik çekerken çarpıldı
Yerel

Kaçak elektrik çekerken çarpıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-02 10:38:00 -
Kaçak elektrik çekerken çarpıldı

Hatay'da sokak düğünü için yüksek gerilim hattında elektrik çekerken akıma kapıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kumlu ilçesi Akkerpiç Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokak üzerinde yapılacak düğün için yüksek gerilim hattından elektrik çekmek isteyen şahıs, akıma kapıldı.

Şahsın, akıma kapıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şahsı, kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın yaşadığı tespit edildi.
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Yaralı şahıs müdahale edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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