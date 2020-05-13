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Yerel

Kaçak balık avcıları binlerce metre ağ ile suçüstü yakalandı!

Çorum’da jandarma ekipleri, denetim esnasında kayık ile kaçak balık avı yapan 3 şahsı yaklaşık 3 bin metre ağ ile suçüstü yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:16:00 -
Kaçak balık avcıları binlerce metre ağ ile suçüstü yakalandı!

Çorum’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak balık avı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, başta Obruk Barajı gölünde olmak üzere il genelinde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde yasadışı avlanmanın engellenmesine yönelik Jandarma tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan denetimler kapsamında İskilip ilçesine bağlı Yalakçay köyünde kayık ile kaçak balık avı yapan 3 şahıs yaklaşık 3 bin metre ağ ile yakalandı.

Jandarma ekiplerince Su ürünleri kanunu muhalefet suçundan şahıslara 4 bin 363 TL idari yaptırım uygulandı.

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