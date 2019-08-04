0553 313 94 23

Kaçak avlanma yüzünden balıklar ve balıkçıl kuşları telef oldu

Uşak’ta kaçak avlanma nedeniyle yüzlerce balık ve 4 balıkçı kuşunun takıldıkları ağlarda telef olduğu iddia edildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 12:50
Kaçak avlanma yüzünden balıklar ve balıkçıl kuşları telef oldu

Uşak’ta kaçak avlanma nedeniyle yüzlerce balık ve 4 balıkçı kuşunun takıldıkları ağlarda telef olduğu iddia edildi.


Uşak Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Ali Ersoy ve dernek üyeleri kaçak balıkçılara karşı kentte harekete geçti. Ersoy, mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerde Altıntaş Göleti’nde hiç istemedikleri manzaralar ile karşılaştıklarını ifade etti. Ersoy, göle atılan kaçak ağlardan dolayı yüzlerce balık ile yavrulama ihtimali olan 4 adet balıkçıl kuşunun telef olduğunu kaydetti.


Uşak’ta bulunan göletlerdeki bilinçsizce avlanan balıkçılara yönelik denetimlerini sıklaştıracaklarını ifade eden Ersoy, “Bu balık avlamak değil. Bu düpedüz bir katliamdır. Bu tür av yapan kişilerin peşini bırakmayacağız. Her zaman takipçisi olacağız. Artık Uşak’taki göletler sahipsiz değil. Dernek olarak, bu tür avlanmaların önüne geçeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Böbreklerinizin sağlığı için bu 7 ürünü evlerinizden eksik etmemelisiniz!
    1. Böbreklerinizin sağlığı için bu 7..
    2. İran'a ait savaş uçağı düştü
    3. BB Erzurumspor son 5 sezondur sezonun..
    4. Piknikçiler ağaçlık alanı yaktı
    5. Trabzonspor: "İngiltere’nin Crystal..
    6. SANKON Genel Kurulu Ankara’da yapılacak
    7. Bursa’da dehşet veren kaza: 1 ölü, 2..
    8. Malatya’da sıcaklar bunaltıyor
    9. İran kaçak yakıt taşıyan tankere el..
    10. 2019 Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayak..
    11. Recep Varlıakman ölümün 4. yılında..
    12. Veteriner Hekimler Odasından kurban..
    13. Yol kenarına bırakılan ağzı bağlı..
    14. Deniz Türüç, Fenerbahçe'de ilk..
    15. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını..
    16. GTO, devlet hastanesi psikologlarına..
    17. Fen İşleri Ekipleri 6 mahallede saha..
    18. Başkan Özmeriç, bayram öncesi..
    19. Eski köy okulu, çocukların oyun alanı..
    20. EGO müfettişlerinden çat kapı teftiş
    21. Geleneksel Sünnet Şöleninin 16’ncısı..
    22. Üniversite öğrencisi beyin..
    23. Tanzanya’da uçak kazası: 2 ölü
    24. BB ErzurumsporLeo Schwechlen’e veda..
    25. STSO Başkanı Eken: "Sivas’ta 18 bin..
    26. YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO..
    27. Dondurma sırası beklerken hayat..
    28. ABD'den Keşan'a geldi, plakası..
    29. Kars’ta tarihi hamamların yapımı yarım..
    30. İran'a ait savaş uçağı düştü! Dikkat..
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın